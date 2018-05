Der Quiz-Champion 2018

Die Show „Der Quiz-Champion“ mit Johannes B. Kerner kommt im Juni mit einer neuen Folge!

Es geht wieder um Alles oder Nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um „Der Quiz-Champion“ zu werden. Gespielt wird mit jeweils fünf Fragen in unterschiedlichen Kategorien, beispielsweise Politik, Musik, Sport, Geschichte, Geografie etc.

Freitag, 29.06.2018 – ca. 19 Uhr (Dauer ca. 3 – 4 h)

Als Experten stellen sich mit ihrem Fachwissen der Herausforderung:

– Marcel Reif für Sport

– Tim Mälzer für Ernährung

– Michael Bully Herbig für Film und Fernsehen

– Prof. Guido Knopp für Zeitgeschichte

Kostenfreier Eintritt.

MINDESTALTER 14 JAHRE!!!